Meqë të gjithë po kthehen tek ish-i, këtë gjë bëri dhe Angelina Jolie, kapet mat në...

Angelina Jolie ka nxitur thashethemet se është rikthyer sërish me ish buriin, Jonny Lee Miller. Mediat e huaja raportojnë se aktorja hollivudiane është fotografuar duke dalë nga një kompleks në New York, ku Jonny zotëron një apartament prej 3 milion dollarësh.

Jolie, e cila mbante veshur një pallto të gjatë bezhë dhe një maskë në fytyrë mbërriti në shtëpinë e Miller e vetme. Ajo ndodhej në New York prej disa ditësh për një festë pas ditëlindjes. Angelina dhe Jonny u martuan në Mars 1996 por u ndanë vetëm 18 muaj më vonë por divorci nuk u finalizua deri në 1999.

Së fundmi, ajo humbi dhe betejën ligjore gati 5 vjeçare me Brad Pitt mbi kujdestarinë e fëmijëve të tyre. Por aktorja duket se është e vendosur për t’i shkuar betejës ligjore deri në fund pasi kërkon të apelojë vendimin. Por meqenëse vendimi aktual është paraprak, Pitt e di që Jolie do të përpiqet të apelojë vendimin, por nuk do ta lejojë këtë gjë.