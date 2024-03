“Mendoni se jam aq e përdalë?”, e ngacmojnë për Meritonin, Sara shpërthen në emision

Sara Gjordeni ishte e ftuar në ‘Trotuar’ në ‘E diell’, ku u vu përballë të ftuarve për t’u përgjigjur dhe për t’i komentuar lojën e saj në ‘Big Brother’.

Një nga temat që u diskutua ishte dhe afrimiteti i saj me Meritoni, ndërsa Sara u kthye duke u thënë se nuk ka pasur asnjë ndjesi apo pëlqim për Meritonin, dhe se nuk do të kishte kurrë diçka me të.

“Ju mendoni se jam aq e pacipë dhe aq e përdalë sa do lidhesha me Meritonin?”, tha Sara duke hedhur poshtë çdo aludim se mund të kishte flirtuar me Meritonin.

Tema që diskutohej në ‘Trotuar’ ishte tradhtia, temë që nuk i pëlqeu aspak Sarës, duke thënë se nuk e lidh asgjë me këtë temë.

“Ore çfarë bëj unë këtu?”, shprehet ajo duke qeshur.