“Lutuni për ne”, Xhensila Myrtezaj zbulon çfarë ka ndodhur me familjen e saj

Ndryshe nga periudha kur u bë nënë për herë të parë, me lindjen e djalit Xhensila Myrtezaji është bërë më e hapur dhe ndan herë pas here momente me të voglin e saj në rrjetet sociale.

Pak ditë më parë, ajo tregoi se është në panik pas Amen do bënte vaksinën e tij të dytë dhe duket se këtë moment të vështirë e kanë kaluar me sukses. “Lutuni për ne“, i kërkoi këngëtarja ndjekësve.

Xhensila ka ndarë së fundmi një video me të voglin e saj dhe ka zbuluar për herë të parë portretin e tij.

Besi dhe Xhensila, çifti i famshëm i shoëbizit shqiptar flitet se janë ndarë, për shkaqe që nuk janë bërë të qarta, pasi asnjë prej tyre s’ka komentuar publikisht zërat.