Luizi mbështet publikisht Getoarin, por s'kursen thumbin për artistët e tjerë

Luiz Ejlli, që kur ishte brenda shtëpisë së “Big Brother Vip Albania” ka shprehur hapur se është fans i muzikës së Getoar Selimit. Madje ai u bë hit në rrjetet sociale kur këndoi një këngë të Getoarit.

E pas daljes nga shtëpia, ai ka zbuluar se së shpejti do ketë një bashkëpunim me reperin e njohur nga Kosova. Mirëpo, së fundmi Getoari do publikojë një këngë me Dafinën dhe përkrahjen e mori publikisht nga Luizi. Ky i fundit, duke i uruar suksese ironizon artistët e tjerë, duke thënë se ata pyesin veten se çfarë duhet të bëjnë.

“Kur bën këngë Ghetto Geasy gjithmonë imagjinoj artistet e tjere duke thënë “Po tani çfare të bejme?” Suksese vlla, bashke me Dafina Zeqirin”- i shkruan Luizi. Ndërkohë ne jemi në pritje të bashkëpunimit mes tyre!