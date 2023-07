“Vjehrra” e Luiz Ejllit zbulon detaje nga filmi: Ai s’ka nivelin e familjeve korçare

Kasti i aktorëve të filmit “Në Kuadër të Dashurisë” është ende me xhirime, mirëpo aktorja Zamira Kita u shkëput pak për të dhënë një intervistë në “Ftesë në 5” përmes një lidhje direkte nga qyteti i Korçës.

Ajo zbuloi përvojën e xhirimeve të filmit “Në Kuadër të Dashurisë”, një projekt që e bëri bashkë me kolegë të vjetër, por edhe emra të rinj.

“Me Luizin dhe Sarën s’ kisha luajtur, por më kanë surprizuar sa shpejt e kapnin situatën”, tha ajo, duke theksuar se nuk ishte as e nevojshme t’iu jepnin këshilla.

Zamira tregoi se edhe në rol do të jetë po një grua korçare me të njëjtin emër. Ajo do të luajë si mamaja e Sara Hoxhës dhe Olta Gixharit e rrjedhimisht Luizi do të jetë dhëndri i saj në film.

“Jam një vjehrrë jo që nuk e do këtë dhëndrin, por ka ca rezerva ndaj këtij dhëndri. I duket sikur ky dhëndri nuk ka nivelin e familjeve korçare dhe i jep ndonjëherë urdhra. Bëhet si më kompetente sesa duhet. Por e do dhe respekton”, zbuloi Zamira.