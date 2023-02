Luizi 'frikë' nga Butrint Imeri, këngëtari: Nëse ai vjen brenda në 'Big Brother' është problem

Mbrëmja e kaluar shënoi një moment romantik për dyshen më të përfolur aktualisht në të gjithë Shqipërinë Kiara-Luiz.

Çifti Kiara-Luiz ditën e djeshme janë futur në dhomën e bebes së vogël, për tu përkujdesur për të. Gjatë kësaj kohe, mes tyre u zhvilluan shumë biseda, mes të cilave edhe ndjesitë që Kiara ka karshi Luizit.

Ky i fundit e ka pyetur gjithmonë Kiarën se çfarë ndjen për të, por ajo i është përgjigjur duke i thënë se e ka shumë xhan, ose në raste të tjera, thjesht është shmangur.

Por duket se Luizi ka frikë akoma nga ish-i dashuri i Kiarës, bëhet fjalë për këngëtarin e njohur Butrin Imeri. Luizi gjatë një bisedë me Kiarën, Efin dhe Armaldon pohon se të vij i ish-i dashuri i Kiarës është problem edhe pse nëse ajo thotë se e ka shok.

Për më tepër shikoni videon e mëposhtme:

Kujtojmë se Kiara dhe Butrinti kanë qenë në qendër të faqeve rozë për romancën e tyre që kulmin e pati kur Kiara u shfaq në një klip muzikor të Butrint Imerit.

Kiara në një bisedë me Armand Kllogjerin në Big Brother VIP, u shpreh se stepet për të nisur diçka me Luizin për shkak të vëmendjes që mund të marrë në media. Për këtë i referohet edhe historisë së shkuar me këngëtarin.

“Ka qenë dashuria ime e parë, hera e parë që kam ndjerë për dikë dhe kam qenë vetëm 20 vjeç kur e kam kaluar. E kam njohur në punë. Ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe më ka prishur punë se nisnin debate kot.

Ka pasur momente që kam dashur që të bëhej publike. U ndanë u lidhën, u panë këtu e aty bashkë. Më mundon kjo gjë. Të dhëmb kur zihesh për një lajm e portal”, tha Kiara.