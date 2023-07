Luana Vjollca i mori drejtimin e ''Big Brother VIP''?! Reagon për herë të parë Arbana Osmani

Një javë më parë u raportua se “Big Brother” do të rikthehet në ekranin e “Top Channel” pas 4 vitesh, këtë herë jo në versionin klasik por me personazhe publike. Ajo që ka ngjallur më shumë kuriozitet te publiku është se kush do e moderojë këtë format.Si fillim, burime për “Kryefjala.com” bën të ditur se prezantimi i “Big Brother VIP” i është ofruar Arbana Osmanit por ende nuk dihej nëse ajo e kishte pranuar ftesën.

Ndërkohë, pak ditë më parë “Gazeta Panorama” njoftoi se ky format i është besuar në fakt Luana Vjollcës pas suksesit të saj emisionin e “Shiko Kush LUAN”.

Teksa të gjithë janë konfuzë dhe kuriozë të mësojnë se cila prej dy moderatoreve do e prezantojë “Big Brother VIP”, Arbana Osmani ka thyer më në fund heshtjen.

Ajo ka zhvilluar sot një bashkëbisedim me ndjekësit në Instagram dhe njëri prej tyre e ka pyetur nëse do të jetë ajo prezantuesja e reality show dhe i lutet të tregojë të vërtetën.

“Patjetër që do t’ju tregoj, kur të vijë momenti,” është përgjigjur Arbana.