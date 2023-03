Lorenci pranoi publikisht lidhjen me Keisin, reagojnë me 'tone të forta' familjarët e Kristit

Lorenc Hasrama, i i pyetur në dhomën e rrëfimit, ka pranuar publikisht se ka patur një lidhje me Keisi Medinin jashtë “BBV.” Pavarësisht se kishte kërkuar që rrëfimi i tij të mos transmetohej, “Vëllai i Madh” vendosi ta ndajë dje me banorët e tjerë dhe gjithë publikun.

Shkak duket se është bërë fakti se Lorenci prej ditësh është përfshirë në debate me Kristin dhe vazhdimisht këto ditë është aluduar se shkaku i ndarjes së Keisit nga Kristi ka qenë pikërisht hyrja e Lorencit.

Keisi e hodhi poshtë këtë gjë, por u shpreh mjaft e prekur nga deklarata e Lorencit në dhomën e rrëfimit për raportin mes tyre, por nuk e mohoi që ka patur një lidhje me Lorencin.

E gjithë kjo situatë ka sjellë edhe reagimin e familjarëve jashtë të Keisit dhe Kristit, me të cilin ajo pati një njohje të shkurtër brenda “BBV.” Babai i Keisit, Sabiani, është treguar i ashpër me Lorencin ndërsa kërkon nga e bija që ajo të dalë nga jashtë shtëpisë.

Një reagim ka ardhur edhe në llogarinë zyrtare të Kristit në Instagram, nga familjarët e tij që menaxhojnë faqen. Në një shkrim të shkruar në vetën e parë, ata theksojnë se Kristi nuk ka marrë asnjë kërkesë faljeje as nga banorët as nga Keisi.

“A ishte përgjegjësia morale e banorëve të më kërkonin ndjesë për akuzat e rënda që më kishin adresuar, dhe luftën që më shpallën me pretekstin që unë kisha bërë lojë me atë marrëdhënis, kur u konfrontuan me të vërtetën?????

Po ju? A keni një përgjigje për këtë situatë të turpshme, ku ajo vajza as nuk tentoi të kërkojë ndjesë për mashtrimin që më bëri????”– shkruhet në Instastory-n e Kristit.