“Krist, ty të dua në finale”/ Luizi tregon se kush banorë do të jenë finalistët

Luizi i është shprehur Kristit se atë e do në finale. Ai ka bërë dy parashikime, njëra ishte lista me personat që i do emocionalisht dhe sipas logjikës.

Luizi: Krist a e ke rrugtimin e gjatë, jashë flasim.

Kristi: Pse?

Luizi: Të kam thënë të dua në finale.

Kristi: Po ti s’më vure në finale!

Luizi: Jo, të vura, thashë . Kë du, thashë du Kristin, Kiarën dhe Kejsin. Ndërsa me llogari thashë, do jem unë, Visi…

Kristi: Sabi

Luizi: Jo Sabi s’e përballon, po ike ti, ikën dhe ai.