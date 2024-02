“Kockën e merr fituesi…”, Olsi Bylyku shpërthen ndaj BBV3: Produksioni nuk “më bleu” dot

Aktori dhe këngëtari, Olsi Bylyku ka reaguar për herë të parë pasi u eleminua nga gara për çmimin e madh në Big Brother Vip 3, në një kohë shumë të shkurtër. Në një shënim të gjatë në Instagram, Bylyku akuzon produksionin për lojë të padrejtë.

Aktori i humorit dhe këngëtari shprehet se gjithçka në jetë e ka arritur me punë dhe nuk është joshur nga produksioni për të dalë nga vetja dhe të shesë çdo normë që ka.

View this post on Instagram A post shared by Olsi Bylyku (@olsibylyku1)

“Eh sa here jam menduar te flas,te mos flas po me mire te flas sepse ne jete nga prinderit dhe fusha qe zgjodha mesova se me e rendesishme se cdo gje ne jete eshte pergjegjsia,ndaj un mendoj qe kam peshen ndoshta me te madhe nga cdo konkurent tjeter qe hyri ne ate shoë,pergjegjsine ndaj jush sepse JU,ju kisha & ju kam pa BIG!

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Si fillim do doja t’ju sugjeroja qe ne jete te punoni shume,te ndertoni & te luftoni shume mbi qellimet tuaja sidomos kolegeve,qe mos te keni kurre luften per mbijetes qe nga ndikimi qe mund te kete nje programacion te kete fuqine mbi ju per t’ju blere cdo norme & vlere ne “kuader te lojes” qe krijon “shoë” per te sjell “sponsor” e nje “tave” ku kocken e mer fituesi.

I di pyetjet tuaja dhe ne fakt ju kerkoj shume ndjese qe nuk isha ne pritshmerite tuaja,por ne fakt un do te isha me shume se pritshmerite qe ju kishit,pasi per shansin qe me keni dhene te jem i juaji,kurr nuk do ju dal jasht pritshmerive, por per fat te keqe kete produksioni e kuptoj perpara se keto qe po ju shkruaj te thuheshin ne nje nga “netet magjike” te Prime!????

Por ,un i kuptoj rrethanat e gjithsecilit per angazhimin e tyre sepse i kam kolege,shok & miq porrr mendoj se mua

Nuk me bind dot qe do bej HIT,se i kam bo

Nuk me bind dot qe do m’besh film se e kam bo @policeperkoke para 2 vjetesh

Nuk me dhuron dot endrren te kem 1 studio se e kam bo @dodrite

Nuk me bind dot qe mund te krijoj biznes pas daljes sepse do kem reklama ???? sepse e kam bo @o2boutiquee @o2_night_club

Apo ndoshta cmimi i madh me tundo????? ndoshta “votat e publikut” qe me eleminuan,tashme ju hoqen kostot per te plotesuar cmimin e fituesit!????

Dhe te gjitha keto fal zotit nuk i ndertova pasi dola nga BIG,por vleresimi punes time nga publiku dhe vec juve ju jam borxhli. Nuk ndaj dot me askend “te mirat” qe mi keni dhene ju sepse JU,ju kisha & ju kam pa BIG!

E ju miq,koleg qe punoni aty nuk ja u marr per keq nese me hiqni folloë-n,e kuptoj pozicionin????

Mos me gjykoni nese nuk arrij te kem emisionin qe kerkova per te qene prap afer jush por per fatin e mire edhe un si moderatoret ja kam arritur te kem luksin per nje pause ne televizion,vetem me nje dallim,me ato c’ka fitoj vete.”