Këngëtari grek Giorgos Mazonakis kthehet në jetën e përditshme pas daljes nga spitali psikiatrik, njofton veprime ligjore ndaj familjarëve
Pas disa ditësh të vështira dhe qëndrimit të detyruar në spitalin psikiatrik “Dromokaiteio” në Athinë, këngëtari i njohur grek Giorgos Mazonakis duket se po rikthehet në jetën e përditshme.
Ai publikoi të martën, më 26 gusht, një video në rrjetet sociale ku shfaqet mbi një varkë në det, duke thënë: “Pas furtunës, vjen qetësia.”
Këngëtari u shtrua në spital me urdhër prokurorial, pas një kërkese të babait dhe motrës së tij, një veprim që, sipas tij, nuk ishte i rastësishëm, por pjesë e një komploti të organizuar nga familjarë të ngushtë, për ta penguar në veprimet e tij personale dhe ligjore.
Mazonakis ndau gjithashtu një tjetër video, më 21 gusht – ditën kur mori zyrtarisht lejen e daljes nga spitali. Në klipin e postuar në Instagram, ai tregoi pamje nga dhoma ku qëndroi, krevati, rrobat e tij dhe një mesazh të shkruar në dollap që lexonte:
“Isha këtu bashkë me të keqen, por e mira fitoi.”
Sipas avokatit të tij, këngëtari ndodhet në një gjendje emocionale të ngarkuar: “Është i lodhur, i zemëruar dhe i zhgënjyer, por ndihet plotësisht i drejtësuar.”
Avokati ka zbuluar se Mazonakis pritet të ngrejë padi penale ndaj disa anëtarëve të familjes së tij, të cilët, sipas tij, po përpiqen të manipulojnë opinionin publik dhe sistemin ligjor për qëllime ekonomike. Ai theksoi se çështja gjyqësore midis palëve pritet të përshkallëzohet në shtator, dhe përfshin akuza serioze që mund të klasifikohen si vepra penale të rënda.
“Nuk vuaj nga ndonjë çrregullim mendor”
Në deklaratat e tij, Mazonakis mohoi kategorikisht të ketë ndonjë problem psikologjik dhe e cilësoi gjithë këtë situatë si një “skenar të sajuar” për ta diskredituar. Ai nuk e përjashton mundësinë që së shpejti të dalë publikisht në një intervistë për të sqaruar gjithçka.
Ndërkohë, angazhimet artistike të Mazonakis mbeten në fuqi, përfshirë edhe kontratën me një prej klubeve më të njohura të natës në Greqi për sezonin vjeshtor.
Në një tjetër video që daton 15 gusht, ai shkruan: “15 gusht… Sprovë – dhuratat e Zotit. Amin dhe jo. Dalja sot. Por ende jetoj. Vazhdon…”