Kuvendi drejt konstituimit, KQZ publikon listën me deputetët e rinj për çdo qark

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 19:53
Politikë

Kuvendi drejt konstituimit, KQZ publikon listën me deputetët e rinj

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka finalizuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 11 majit dhe ka publikuar zyrtarisht listën e deputetëve të rinj që do të përfaqësojnë çdo qark në Kuvendin e Shqipërisë.

Të enjten, më 28 gusht, në orën 11:30, Komisioni Rregullator do të zhvillojë mbledhjen vendimtare për miratimin dhe vulosjen ligjore të rezultatit zgjedhor.

Pritet mbledhja e parë të Kuvendit të ri, e cila do të shënojë edhe fillimin zyrtar të legjislaturës së re për katër vitet e ardhshme.

KQZ ndërkohë ka publikuar emrat e deputetëve fitues sipas qarqeve.

 

 

