Kuvendi drejt konstituimit, KQZ publikon listën me deputetët e rinj për çdo qark
Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 19:53
Politikë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka finalizuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 11 majit dhe ka publikuar zyrtarisht listën e deputetëve të rinj që do të përfaqësojnë çdo qark në Kuvendin e Shqipërisë.
Të enjten, më 28 gusht, në orën 11:30, Komisioni Rregullator do të zhvillojë mbledhjen vendimtare për miratimin dhe vulosjen ligjore të rezultatit zgjedhor.
Pritet mbledhja e parë të Kuvendit të ri, e cila do të shënojë edhe fillimin zyrtar të legjislaturës së re për katër vitet e ardhshme.
KQZ ndërkohë ka publikuar emrat e deputetëve fitues sipas qarqeve.