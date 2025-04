"Kam kuptuar se…”/ Egli tregon çfarë do të bëjë me Gjestin: Kam parë gjëra që…!

Egli ka patur një bisedë sot me Vserlon, ku ka biseduar në lidhje me raportin e saj me Gjestin, pas rikthimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 4”.

Banorja shprehet se ai duhet të mbajë përgjegjësi për veprimet e veta dhe sipas saj, ka qenë një gënjeshtër. Për këtë arsye, Egli shton se secili të shikojë rrugën e vet.

Pjesë nga biseda:

Egli: Ka qenë një gënjeshtër, unë në rrugën time dhe ai të veten. Të mbajë përgjegjësi për veprimet e veta.

Vserlo: Këtë po themi dhe ne

Egli: Ai është lojtar shumë i fortë

Vserlo: Në kurriz të tjetrit se vet ai…

Egli: I ka lëvizur dinamikat në shtëpi

Vserlo: Përplasje opinionesh që ai nuk i ka

Egli: Kam vepruar me zemër, jo me mendje. Kam kuptuar se ka qenë e gjitha një gënjeshtër e madhe dhe se ka qenë vetëm në kokën time. Pastaj pashë dhe ca gjëra jashtë që e kuptova që secili duhet të jetë në rrugën e vet.