Olsa Muhameti: Ja pse Gjesti nuk fiton Big Brother VIP Albania 4!

Producentja e ’’Big Brother VIP Kosova 3’’, Olsa Muhameti ka folur rreth ish-banorit të asaj shtëpie, Gjestin. Teksa ishte e ftuar në ‘Natën me Aulonën’, ajo u shpreh se Gjesti nuk mund ta fitojë ‘BBVA’ për disa arsye.

Top-it i ka rënë një gjysmë bombe në dorë. Nëse do isha unë në produksion dhe do më kishte rënë Gjesti kështu, unë do e nxirrja Gjestin me doemos fitues, sepse unë kam publikun e Kosovës, sepse kam Gjestin që mund t’i kem bërë kontratë, premtuar, etj, por kupton se Gjesti s’mund ta fitojë dot “BBVA” për shumë arsye.”, tha ajo.

Sipas saj, Gjesti nuk ka vota nga publiku, por ka vetëm një fan baze që përbëhet nga adoleshentët.