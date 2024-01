Ilnisa debaton me banorët, Ledjona: Fjalën rrugaçe dhe debile fute në xhep…

Dinamikat në shtëpinë e “BBV3” janë lidhur ndër të tjera, edhe me zgjedhjen e lideres, pas largimit të papritur të Drinit. Ishte pikërisht Ilnisa banorja e cila siguroi më shumë vota, por duket se lidershipi i saj nuk u prit aspak mirë. Pas një klipi të transmetuar mbrëmjen e sotme me komentet negative të banorëve për të, Ilnisa u përball me ta.

“Unë e kam kuptuar lojën e Ilnisës, ajo do të provokojë dhe këta të gjithë bien në lojën e saj. Unë tentoj të mos reagoj fare. Ajo e di që me mua nuk mund të shkosh përtej vizes që unë kam vendosur.” – Heidi

“Unë e dija që ajo do zgjidhej lidere. Nga fundi u mor me punët e shtëpise, pasi ia thamë ne. Unë e vlerësova që nga fundi nisi të punonte edhe ajo.” – Rikja

“Fjalën rrugaçe dhe debile fute në xhep. Si lidere ka dështuar. Sjellja e saj arrogante u pa në video.” – Ledjona

“Mua më pëlqeu puna e saj si lider.” – Roza

“Pastrimi duhet bërë, është detyra jonë personale. Por mënyra si ajo imponon gjërat është e tepruar…” – Gabriele

“Ilnisa u bë komandante dhe jo lidere. Lidere do të thotë të punosh në bashkësi, jo të jesh shefe. Sa i përket Rozës, Roza nuk ka punuar fare, ndërkohë kemi qenë disa që kemi punuar shumë. Ka qenë pafundësi. Ne jemi banorë të barabartë.” Vesa

“Ke qenë jashtë por nuk më ke parë. Më e rëndësishmja unë nuk bëj pis. Pjatën time e ngrej…” replikon Roza