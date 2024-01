“Jepi njeriut pushtet dhe njihe”, banorët i kthehen kundër Ilnisës: Dështove si lidere

Banorja Ilnisa Agolli është ‘kryqëzuar’ nga thuajse të gjithë konkurrentët e tjerë të Big Brother, pas pozicionit të saj si lidere e shtëpisë.

Pas klipit përmbledhës me të gjitha kritikat e banorëve për mënyrën sesi Ilnisa po menaxhon shtëpinë, moderatorja u surprizua. Heidi tha Ilnisa është provokatore, ndërsa e vetmja banore që i doli pro, ishte Roza.

Ilnisa: Ishte klip i parashikuar metaforat nuk pres t’i thonë vajzat e shtëpisë. Nuk më pëlqeu mënyra sesi kanë folur

Heidi: E kam kuptuar lojën e Ilnisës dhe gjërat ia them, ajo do me provoko, ajo këtë kërko që ti sulesh. Këto bijnë të gjithë në lojën e ilninës. Tentoj të mos reagoj fare. Me mua e di që nuk shkon përtej vizës që km vënë.

Rike: E dija që do sillej kshu. Na ndërroi rolet, por e rregulloi nga fundet e rregulluar edhe vet

Ledjona: Fjalën rrugaçe dhe debile fute në xhep, i thua cepave të shtëpisë. Menaxhimi i liderese ka dështuar.

Roza: Mua më pëlqen rreptësia se shtëpia ka qenë e pastër.

Vesa: U soll si komandat, jo si lidere. Ka pas ministra të kënaqësisë, Roza nuk ka punuar fare

Romeo: Unë ja kam thënë jepi njeriut pak pushtet dhe njihe.