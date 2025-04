"I vijnë njerëzit nga jashtë dhe..."/ Reagojnë familjarët e Gjestit pas hyrjes së Eglit në BBVIP4!

Rikthimi i Eglit në shtëpinë e “Big Brother Vip” duket se ka shkaktuar pakënaqësi tek shumë nga ndjekësit e formatit, përfshirë këtu edhe familjarët e Gjestit.

Në një postim në InstaStory e tij thuhet ndër të tjera se personazhet e rikthyer në shtëpi po përpiqen ta rrëzojnë Gjestin, duke përdorur ato çka kanë parë jashtë.

Postimi i plotë:

“I mbyllur per me shume se 150 dite, pa qasje ne boten e jashtme, pa e shijuar luksin e thashethemeve apo gjykimin e turmes, pa e ditur cfare mendon bota, qe nuk ndjen as duartrokitjet e atyre qe e duan, por e as “perbuzjen” e atyre qe nuk e duan por serish e ndjekin ne cdo levizje tijen.

I vijne njerez qe kane pasur fatin te dalin jashte, te mbushen me informacione te fresketa e t’ia servirin ato te perzgjedhurat per ta thyer, per ta rrezuar duke e nxitur te dyshoje te vetja dhe te humbase busullen e lojës.

E megjithate, ka ende fuqine ta shnderroje gjithe kete presion ne burim force te pashterrshme.