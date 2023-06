Hollywood në zi! Ndërron jetë aktori fitues i çmimit Oscar

Aktori fitues i çmimit “Oscars” Alan Arkin, i cili mahniti audiencën në “Little Miss Sunshine” dhe “Glengarry Glen Ross” ka ndërruar jetë në moshën 89- vjeçare.

Shkaku i vdekjes së aktorit të lindur në Brooklyn nuk është zbuluar, por djemtë e tij Adam, Matthew dhe Anthony konfirmuan vdekjen e tij për revistën “People”.

Pasi kaloi pjesën më të madhe të rinisë së tij në New York, Arkin u transferua në Los Anxhelos me familjen e tij në moshën 11-vjeçare pasi babai i tij u punësua si mësues në sistemin shkollor të LA, por luftoi për të mbajtur punësimin si anëtar i Partisë Komuniste.

Pas diplomimit në shkollën e mesme Franklin në vitin 1951, ylli i “Argo” vazhdoi të ndiqte një ëndërr që kishte që në moshën pesë vjeçare për të qenë aktor. Pasi studioi teatër në kolegje të ndryshme, Arkin e braktisi shkollën në vitin 1955 për t’u bashkuar me grupin e muzikës popullore “The Tarriers”, me grupin që arriti një hit në top pesëshen me “The Banana Boat Song” në 1957.

Arkin bëri debutimin e tij në filmin e vitit 1957 “Calypso Heat Wave” dhe vazhdoi të regjistronte disa albume me grupin përpara largimit të tij në 1959. Pas largimit të tij nga muzika, aktori në vështirësi u rikthye në teatër, duke marrë përfundimisht rolin kryesor në shfaqjen e Broadway-t të vitit 1964 “Luv”, gjë që bëri që atij t’i ofrohet roli në filmin e tij të parë “Rusët po vijnë” në vitin 1966, gjë që i dha aktorit të atëhershëm të ardhshëm nominimin e tij të parë për Oscar dhe Golden Globe për aktorin më të mirë.

Aktori u nominua për katër çmime Oscar, gjashtë çmime Prime Time Emmy dhe dy çmime Toney. Në vitin 2006, Arkin mori një Akademi dhe BAFTA për aktorin më të mirë dytësor për rolin e tij në “Little Miss Sunshine”.