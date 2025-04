Gjesti është finalisti i tretë i BBA VIP, njoftimi me dron, puthet në buzë me Eglin, deklarohen cift

Gjesti eshte finalisti i trete i BBA VIP Albania 4.

Njoftimi eshte dhene mbremjen e te shtunes ku banoret kane dale ne oborr.

Teksa ata prisnin aty, nje dron me foton e Gjestit eshte shfaqur mbi shtepine e spektaklit duke njoftuar keshtu Gjestin si finalist te trete.

Me pas ketee konfirmoi edhe Ledion Lico.

Pas njoftimit te vendimit, e para qe e pershendeti Gjestin ishte Egli.

Ata me pas shkembyen edhe nje puthje ne buze, pasi Gjesti u pershendet edhe prej banoreve te tjere.

Pak me heret, Egli Tako deklaroi se ajo dhe Gjesti jane nje cift mes tyre, pasi u pyeten per statusin e mardhenies qe kane aktualisht.

Gjesti i bashkohet kështu Rozanës dhe Laertiti në garën për Çmimin e Madh, më 19 prill.

Gjesti ishte në garë me Gertën, Eglin, Loredanën dhe Jozin, me njërin prej tyre që do të bëhet finalisti i fundit.