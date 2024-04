Françeska e pyet nëse do të pajtohet me Romeon, Meritoni jep përgjigjen që nuk pritej

Miqësia e Meriton Mjekiqit dhe Romeo Veshaj po kalon testin më të vështirë të mundshëm, ndonëse nga dinamikat e lojës pati krisje mesa duket djemtë herë pas here duken të afërt.

E megjithatë, edhe pse nuk i kanë kursyer edhe ofendimet ndaj njëri-tjetrit (edhe fjalën e fundit do thonim), duket se situata mes cunave është qetësuar, madje është qetësuar aq shumë sa mund të ketë paqe mes tyre. Këtë e ka konfirmuar Meritoni sot, gjatë një bisede më Franceksën, me këtë të fundit që e ka pyetur moderatorin nëse do pajtohej me Romeon, pyetje së cilës ai i është përgjigjur me shumë qetësi, duke surprizuar disi.

Për më shumë, kjo ishte biseda mes tyre:

Françeska: A do ti të pajtohesh me Romeon?

Meritoni: Nuk ka të bëjë me pajtesën…

Françeska: Unë po të pyes si Françeska, shoqëri midis nesh, jo për lojë. Do të pajtohesh?

Meritoni: Në momentin që ulen gjakërat, nuk kam pse të diskutoj…(kundër Romeos).

Françeska: Ashtu është, s’ke pse i bie kot…

Meritoni: Unë kam dhënë një mendim, ai ka dhënë një mendim, ndoshta ka qenë një mendim i njëjtë, ata e kanë marrë sikur po luajmë bashkë, a kupton?

Janë ulur gjakërat në këtë shtëpi, siç ndodhi më heret, ditën e festës së beqarisë, me Eglën që pastaj erdhi më drejtoi gishtin si përndjekës. A e kupton? Ulen gjakërat, unë kam patur disa mendime, ai ka patur disa mendime të veta dhe ka menduar se po luajmë ping-pong…”