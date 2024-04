FOTO/ Çiljeta rrëfeu se ka pasur 4 gra, ky është babai i Fernandos

Ajo ka qenë gjithmonë një nga këngëtaret më të dashura të publikut shqiptar. Kjo falë sinqeritet që ka treguar para kamerave.

Me pjesmarjen në “Ferma VIP”, Çiljeta ka treguar edhe njëherë se sinqeriteti dhe çiltërsia është ajo që e karakterioz duke fituar dyfish simpatinë e shqiptarëve.

Këngëtarja ka folur hapur edhe për babain e djalit të saj, i cili ka qenë gjithmonë larg vëmendjes së publikut.

Ajo ka thënë se ai ka pasur 4 gra të ndryshme në jetën e tij dhe ka fëmijë të tjerë.

“Mezi pres t’i mbledh këtë verë motrat dhe vëllezërit e Fernandos. Do të marr një shtëpi të madhe me qera për të mbledhur të gjithë. Babai i Fernandos ka pasur 4 gra të ndryshme në jetën e tij me të cilat ka bërë fëmijë”, ka rrëfyer Çiljeta.

Në foton më poshtë është babi i djalit të Çiljetës.