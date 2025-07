“Fixim kam vetëm Bkc…”/ Stresi i hedh kunja ish-partneres?

Reperi Stresi ka ndezur rrjetin me një story të fundit në Instagram, ku publikon një bisedë private me dikë që i propozon një takim në jug. Përgjigjja e tij ishte e prerë:

“Po të kisha fiksim, do vija”, e shoqëruar më pas me një koment të madh:

“Fixim kam vetëm BKC-n”.

Kjo frazë ka ngjallur menjëherë reagime në rrjet, pasi ndjekësit e lidhin drejtpërdrejt me ish-partneren e tij, Kejsi, e cila mban emrin “BKC” si username në Instagram.

Ende nuk dihet nëse kjo deklaratë është një përpjekje për të rifituar vëmendjen e saj apo një thumb i qëllimshëm ndaj mesazheve që reperi merr nga ndjekëset.