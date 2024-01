Fituesi i “Big Brother Canada” fans i Luiz Ejllit, këngëtari e takon në koncert

Luiz Ejlli, në një nga koncertet e tij në Kanada ka takuar një ndër mbështetësit e tij më të mëdhenj, fituesin e “Big Brother Canada”, Kevin Jacobs.

Kevin ka publikuar një foto dhe një video në profilin e tij në Instagram me Luizin, ndërsa në një shkrim të gjatë ka treguar emocionet dhe ndjesitë që ai dhe gjithë shqiptarët i kanë dhënë.

Ai e quan Shqipërinë të mrekullueshme dhe thotë se ka mësuar shumë për vendin tonë, pasi më parë e njihte si një vend i cili njihej për keq nga kanadezët. Kevin tregon se ka mësuar shumë për popullin dhe historinë shqiptare, ku po ashtu ka lexuar Ismail Kadarenë dhe Naim Frashërin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Jam shumë i lumtur që Luiz Ejlli arriti të shkojë në Kanada për të performuar. Ai nuk e ka idenë se sa argëtim më solli. Në Mars 2023, mora një sërë DM që thoshin se duhet t’i kushtoja vëmendje Big Brother-it Shqiptar. Një gjë çoi u lidh me një tjetër dhe bëra një histori duke bërë tifo për Luizin.

Nuk e dija që kur bëja atë story, një tufë shqiptarësh – nga Shqipëria dhe nga e gjithë bota – do të më gjenin dhe do të thoshin se vlerësonin diçka aq të vogël sa një InstaStory. Unë bëra Big Brother Kanada për dashurinë e lojës dhe asgjë tjetër. Kështu që unë e ndoqa këtë sezon për shkak të dashurisë sime për televizionin dhe e mbështeta Luizin për shkak të strategjisë së tij argëtuese, ndërsa përpiqesha maksimalisht të ktheja me dhjetëra mijëra email dhe DM. Më e rëndësishmja, njoha kaq shumë shqiptarë, në Kanada dhe në rreth 20 vende të tjera.

View this post on Instagram A post shared by Kevin Jacobs (@kevintedjacobs)

Nuk dija pothuajse asgjë për Shqipërinë, por ngadalë mësova për një vend të mrekullueshëm dhe një popull të mahnitshëm që shpesh përshkruheshin keq në mediat e Amerikës së Veriut. Vizitova zyrën e ambasadorit në Otava dhe mësova për historinë e Shqipërisë në Kanada. Mësova për shkrimtarët e mëdhenj Ismaïl Kadaré dhe Naim Frashëri. Dhe takova njerëz të mrekullueshëm këtu në Toronto, si Ruki Kondaj, një avokat që ka punuar për të ruajtur frymën e Shqipërisë në Kanada.

Ka shumë më tepër në këtë histori dhe shumë prej tyre do t’i mbaj për vete, por do ta lë këtu me disa rekomandime:

Reality TV nuk merr kredite të mjaftueshme. Të shohësh njerëzit ashtu siç janë, thjesht të jetosh në një shtëpi, është diçka që rezonon nëpër kombe dhe gjuhë për një arsye. Kjo është arsyeja pse koncepti origjinal i Big Brother i John de Mol ka çuar në 500+ sezone në 60+ vende. Ne jemi të gjithë njerëz dhe më e mira dhe më e keqja prej nesh pasqyrohen në këtë lojë të bukur, në të gjitha formatet e saj.

I uroj Luizit gjithë të mirat dhe shpresoj që vitet e ardhshme t’i sjellin atij gëzim dhe sukses të vazhdueshëm.

Ky shënon fundin e një kapitulli argëtues me shumë mësime të nxjerra. Unë do të vazhdoj të avokoj për turizmin shqiptar dhe për shqiptarët në Kanada. E vetmja gjë që mbetet për të bërë është të vizitoni një ditë. Këto plazhe duken të pabesueshme”, shkruan Kevin në Istagram.