Film p*rno për 1 milion euro, ish-missi habit me deklaratën: Partner do të doja Amos Zaharia

Ish-missi Xhensila Pere ka habitur të gjithë me deklaratën e fundit, ku ka treguar se do të bëhej pjesë e një film erotik nëse pagesa do ishte e mirë.

Xhensila për ‘Diell apo hënë’ ka treguar se do të pranonte të luante në një film erotik jashtë vendit, nëse pagesa do të ishte 1 milion euro.

Ndër të tjera ajo është pyetur se me cilin aktor do ta luante këtë rol, ku ka deklaruar se si partner do të dëshironte të ishte Amos Zaharia.

Dikur je shprehur se do të realizoje një film porno nëse pagesa do të ishte mjaftueshëm e mirë. Për çfarë shifre e ke fjalën?

Xhensila Pere: E kam harruar.

Po nëse të pyes tani?

Xhensila Pere: 1 milion euro.



Cilin aktor shqiptar do doje ta kishe partner në rol?

Xhensila Pere: Kur jam prononcuar, nuk e kam pasur për në Shqipëri, ka qenë jashtë trevave. Jashtë me këtë të dua.

Po këtu?

Xhensila Pere: Me Amosin.