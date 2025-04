Çfarë ndodhi? Egli përlotet teksa qëndron në oborr

Mbrëmjen e sotme është gjysmëfinalja e edicionit të katërt të “Big Brother VIP”. Deri më tani dihen vetëm emrat e dy banorëve që janë në finalen e madhe, e cila do të mbahet më 19 prill.

Rozana Radi është finalistja e parë, e cila doli gjatë një televotimi kokë më kokë me Gerta Gixharin.

Ndërkohë Laert Vasili u shpall finalisti i dytë pas një televotimi me Egli Takon.

Kjo e fundit është përlotur ditën e sotme teksa qëndronte vetëm në oborrin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Nuk dihet arsyeja që është përlotur, por kujtojmë se rrugëtimi i Eglit në “Big Brother VIP 4” ka qenë me momente shumë të bukura, por nuk kanë munguar as debatet e ashpra dhe me tone të larta me banorët e tjerë.

Kujtojmë se Egli është në televotim së bashku me Jozin, Loredanën, Danjën, Gertën dhe Gjestin për garën për dy finalistët e tjerë.