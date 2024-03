Kineasti dhe aktori i njohur Robert Downey ka ndërruar jetë në moshën 85-vjeçare.

Lajmin e trishtë e ka bërë të ditur djali i tij, aktori Robert Downey Jr., e ka bërë të ditur përmes një postimi në Instagram, duke njoftuar se i ati ka vdekur të martën që shkoi, derisa po flinte në shtëpinë e tij në New York.

Ai ishte i diagnostifikuar me sëmundjen e Parkinsonit qe më shumë se pesë vjet.

“Ai ishte një kineast i vërtetë. Sipas kalkulimeve të njerkës sime, ata ishin të lumtur bashkë në një martesë e cila zgjati për më shumë se 2,000 vjet”, ka shkruar Doëney Jr.

Doëney u bë i njohur në Hollyëood me fimat “Putney Sëope” dhe “Greaser’s Palace”. Ai po ashtu ka aktruar në filmin “To Live and Die in L.A.”.