E përqafuar me Dua Lipën, modelja i bashkohet këngëtares në pushime (Foto)

Dua Lipa vijon udhëtimin në Shqipëri. Këtë herë ajo ka kaluar një pasdite me modelen Kristina Baki, sigurisht bashkë me to ishte edhe Anëar Hadid. Këtë herë në një vend historik, dy bukuroshet shqiptare ishin në një grup shoqëror dhe nuk kanë munguar pozat.

Shihet se dy vajzat kishin një marrëdhënie shumë të mirë dhe shumë shoqërore.

Në foto shihet si Dua ka marrë shumë ngjyrë gjatë pushimeve në Shqipëri. Kujtojmë se një ditë më parë, këngëtarja postoi foto nga udhëtimet, ndërsa shkruan se nuk dëshiron të largohet kurrë.