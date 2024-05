E papritur! Robert Aliaj bëhet pjesë e reality show-t shqiptar

Robert Aliaj, është konkurrenti më i ri i cili u bë pjesë e formatit të “Ferma VIP” mbrëmjen e djeshme.

Si një hyrje e re, teksa ishte në studio me moderatoren dhe opinionistët Robert Aliaj rrëfeu pak për eksperiencën që e pret në fermë.

“Subjekti i këtij emisioni është shumë interesant. Kjo bashkëekzistenca me kafshët me natyrën, me të vërtetë e quaj një eksperiencë. Këtu aq sa pash, paneli shumë simpatik. Nuk kam përgatitur strategji. Unë jam kurioz, dua ta zbuloj vetë aty. Jam i rritur, por kam ngelur fëmijë. Kam qejf të përjetoj cicat.”, tha ai.

Se si do të shkojë rrugëtimi i tij në fermë, mbetet për t’u parë në ditët në vazhdim…