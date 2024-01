Duro u skualifikua, Meritoni i kundërvihet Rozës: S’duhej t’ia bëje atë pyetje

Meriton Mjekiqi ka akuzuar moderatoren Roza Latin si përgjegjëse për eliminimin e Klodian Duros nga BIig Brother Vip 3, duke i thënë se nuk duhej t’i bënte pyetje që e qasën drejt deklaratave për dhunën ndaj ish-gruas dhe kërcënimeve ndaj banorëve.

Roza është habitur nga ajo çfarë i ka thënë Meritoni, ndërsa shtoi se do e pyeste dhe për gjyqin, por nuk i ishte dhënë mundësia.

Pjesë nga biseda:

Meritoni: S’duhet t’ja bëje atë pyetje

Roza: Po ça i bëra Klodit? Po ça i jepni rëndësi

Meritoni: S’duhet ta qasje në atë mënyrë

Roza: Po me ça qasje o lal se po më çudisni. Unë për çështjen e gjyqit akoma se kisha pyt, por do e bëja. Do i thoja të ka dal te klipi prezantimit gjyqi, ça ishte ai muhabet?

Meritoni: Ja ke përmend

Roza: Ça je tu fol? Po të them se kisha pyet për asgjë akoma. Po do e pyesja sepse jam e para këtu që e pres ta pyes një burrë që dhunon gruan e vetë. Por do gjeja momentin.

Kujtojmë se mbrëmë, pas prime-t, Klodiani, në një bisedë me banorët tha: “Ruhuni nga mua se unë kur kam rrahur gruan time, e di si më dukeni ju apo jo? Ruhuni!”