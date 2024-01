"Do të më ftosh në dasmë"/ Rikja i bën kërkesën e papritur Meritonit: Do të vi me të zeza

Pavarësisht se është ende fillimi i qëndrimit brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri ka pasur shumë momente të bukura mes tyre por sigurisht nuk kanë munguar as zënkat dhe debatet.

E teksa mes Ilnisës dhe Meritonit ka patur një afrimitet gjatë këtyre javëve, duket se Ilnisa ka xhelozuar për raportin e tij të afërt edhe me Riken. Por Rikja nuk kursehet aspak me Meritonin dhe me siguri me batutat dhe ngacmimet e saj mund të themi se ‘po i hedh benzinë zjarrit’…

Një pjesë nga biseda:

Rikja: Do të më ftosh në dasmë? Aman mos më helmoni. Të paktën mos më helmoni.

Meritoni: O shpirti im. Vetë dasma je ti.

Rikja: Do të vi me të zeza.