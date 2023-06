Dedikim për Kiarën? Nga qyteti i serenatave, Luiz Ejlli publikon videon duke kënduar ‘live’

Fituesi i Big Brother VIP Albania 2, Luiz Ejlli vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes. Këngëtari nga Shkodra tashmë po vazhdon të jetë i angazhuar edhe me shumë projekte.

Krahas koncerteve dhe mbrëmjeve muzikore, Luizi aktualisht po bën xhirimet e një filmi përkrah aktores Olta Gixhari.

Ndërsa xhirimet po bëhen në Korçë në qytetin e serenatave, nga atje Luizi ka publikuar edhe një video ku shihet teksa perfomon live.

Luizi performoi në video i shoqëruar me një grup vajzash dhe djemsh.

“Shqipëria ka plot djem dhe vajza të talentuar. Faleminderit Korça”, ka shkruar Luizi.

Luizi po shijon romancën me moderatoren Kiara Tito, me të cilën u dashurua gjatës qëndrimit në shtëpinë e famshme BBV. Dyshja madje kurorëzuan dashurinë me një ceremoni martesore gjatë natës finale të Big Brother VIP Albania.