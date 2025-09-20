Shqiptarët jetojnë më pak se europianët
Në Europë, jetëgjatësia vlerësohet në 81.7 vjet në vitin 2024. Ndërsa të dhënat për Shqipërinë, sipas INSTAT tregojnë se jetëgjatësia është 79.1 vite.
Ajo që vihet re në vendin tonë është fakti se gratë jetojnë më gjatë se burrat, 3.6 vite më shumë.
Ndërsa në BE vihet re se jetëgjatësia në lindje ishte 81.7 vjet, 0.3 vjet më shumë krahasuar me vitin 2023. Italia dhe Suedia kanë jetëgjatësinë më të lartë.
Jetëgjatësia më e ulët u regjistrua në Bullgari (75.9 vjet), Rumani (76.6 vjet) dhe Letoni (76.7 vjet).
Krahasuar me nivelin para pandemisë në vitin 2019, nga 26 vendet e BE-së, 24 përjetuan një rritje të jetëgjatësisë në vitin 2024./tvklan