Ndahet nga jeta gjyqtari Lulzim Konçi, Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, mesazh ngushëllimi

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 11:17
Sport

Ndahet nga jeta gjyqtari Lulzim Konçi, Presidenti i FSHF-së, Armand

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, z. Armand Duka, ka shprehur dhimbjen dhe ngushëllimet e tij për ndarjen nga jeta të gjyqtarit të njohur shqiptar, Lulzim Konçi, një figurë e rëndësishme e arbitrimit në vend.

Në një mesazh publik, Presidenti Duka vlerëson kontributin e Konçit si arbitër ndërkombëtar i FIFA-s dhe më pas si vëzhgues dhe mentor për brezat e rinj të arbitrave. Kualifikueset e Botërorit, Foda zbulon lojtarët e ftuar te Kosova

“Me dhimbje të madhe mora lajmin për ndarjen nga jeta të Lulzim Konçit, një prej figurave më të spikatura të arbitrimit shqiptar.Kontributi i tij si arbitër i FIFA-s dhe më pas si vëzhgues mbetet pjesë e rëndësishme e historisë së futbollit tonë.

Dua t’i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Konçi, të afërmve dhe komunitetit të arbitrimit shqiptar. Kujtimi i tij do të mbetet i paharruar”, – u shpreh Duka.

 

 

 

