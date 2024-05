Besa Kokëdhima ngjitet sonte në skenën e Eurovizionit, si ta votoni “Titan”

Mbrëmjen e sotme Besa Kokëdhima do të ngjisë skenën magjike të Eurovizionit, ku do të përfaqësojë Shqipërinë në këtë event madhështor me këngën, ‘Titan’.

Këngëtarja e njohur ka një një mesazh drejtuar bashkëkombësve kudo në botë.

Falënderuese për dashurinë dhe mbështetjen që ka marrë gjatë gjithë kësaj kohe, këngëtarja edhe sot kërkon mbështetje.

“A jeni gati? Sonte jemi të gjithë bashkë në gjysmëfinale. Vota 02, Voto Shqipërinë. Faleminderit për mbështetjen! Duke dërguar dashuri për të gjithë ju”,- shkruan në Instagram Besa.