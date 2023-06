'As Luizi, as Kiara, as Bora...', gazetari zbulon banorët e 'BBV' që nuk ishin të ftuar tek dasma e Arbana Osmanit

Dashuria e Arbana Osmanit dhe Eduart Grishaj u kurorëzua në martesë këtë të shtunë, më 17 qershor, në Toskanë-Itali. Premtimet dashurisë u dhanë në një ceremoni të paqtë në kishën San Galgano, në prani të Dom Gjovalinit, familjarëve dhe miqve të tyre më të ngushtë.

Gazetari Andi Vrapi i ftuar në “Shqipëria Live”, ka treguar disa detaje të reja në lidhje me dasmën e Arbana Osmanit dhe Eduart Grishaj. Ai ka treguar se banorët e “BBV1” apo “BBV2” nuk ishin të ftuar në dasmë madje as Luizi me Kiarën nuk ishin të ftuar.

Nuk ka qenë as çifti Donald-Bora, as çifti Luiz-Kiara. Arbana dhe Edi nuk janë nga ata personazhe që mbajnë marrëdhënie me personazhet e showbizit, janë më hermetik se personazhet e tjerë, për një gjë jam e sigurt që asnjë nga banorët e “BBV2” nuk ishin të ftuar dhe Luizi me Kiarën nuk ishin të ftuar…