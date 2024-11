Arti në zi/ Ndërron jetë “Tarzan”, kush është aktori që theu kockat dhe u sulmua nga kafshët në filmin e famshëm

Aktori amerikan Ron Ely, i njohur për rolin e Tarzanit në shfaqjen televizive të viteve 1960, ka vdekur në moshën 86-vjeçare.

“Bota ka humbur një nga njerëzit më të mëdhenj që ka njohur ndonjëherë dhe unë kam humbur babanë tim”, tha vajza e aktorit, Kirsten Casale Ely, në një postim në Instagram.

Tarzan u transmetua në rrjetin televiziv NBC nga viti 1966 deri në vitin 1968, kohë gjatë së cilës aktori theu kockat dhe u raportua se ishte sulmuar nga kafshët gjatë xhirimit të filmit

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pasi u tërhoq nga aktrimi në vitin 2001, Ely u bë autor dhe botoi dy romane misterioze.

Ely bëri një kthim të shkurtër në aktrim për një film televiziv, Expecting Amish, në vitin 2014. Në vitet 1980, ai u shfaq në programe të tjera televizive të suksesshme duke përfshirë komedinë The Love Boat, si dhe Wonder Woman me yllin Lynda Carter.

I lindur në Teksas në vitin 1938, Ely u martua me të dashurën e shkollës së mesme në vitin 1959, përpara se të divorcohej dy vjet më vonë.

Ai ishte gjithashtu i njohur për organizimin e konkursit Miss America në fillim të viteve 1980, ku u takua me gruan e tij Valerie. Çifti kishin 3 fëmijë së bashku.

Ely vdiq në shtëpinë e tij në Los Alamos në Santa Barbara, Kaliforni më 29 shtator.

Duke njoftuar vdekjen në një postim në Instagram të mërkurën, vajza e aktorit tha: “Babai im ishte dikush që njerëzit e quanin hero. Ai ishte një aktor, shkrimtar, trajner, mentor, njeri i familjes dhe udhëheqës”