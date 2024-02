Aristela bën ndërhyrjen estetike, Princi e surprizon: Do më kesh këtu

Aristela është rikthyer në program pas disa ditësh mungesë sepse bëri një ndërhyrje estetike. Ajo vendosi të bëjë balonin gastrik dhe teksa ishte në ankth për ndërhyrjen, erdhi surpriza nga Princi.

Ai shkoi pranë saj me një tufë me lule dhe i tha: “Mua do më kesh këtu nga fillimi deri në fund.”

Aristela tha se pas ndërhyrjes ndihet mirë dhe nuk ka pasur asnjë shqetësim. Juli e përgëzoi për faktin që e bëri publik të gjithë ndërhyrjen që lidhet me imazhin e saj.