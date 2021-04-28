LEXO PA REKLAMA!

Tre të vdekur dhe 123 infektime të reja, raporti i fundit për bilancin e COVID në vend

Lajmifundit / 28 Prill 2021, 18:17
Aktualitet

Tre persona kane humbur jeten nga COVID ne 24 oret e fundit nderkohe qe ministria e Shendetesise ka raportuar edhe 123 infektime te reja ne vend.  

RAPORTI: COVID19/ Ministria e Shëndetësisë: 2258 testime, 724 të shëruar, 123 raste të reja dhe 3 humbje jete në 24 orët e fundit

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel të gjithë qytetarëve të mos e ulin vigjilencën dhe të vijojnë të zbatojnë rregullat për parandalimin e COVID19: Vendosni maskën mbrojtëse në çdo ambient jashtë shtëpisë, shmangni grumbullimet, ruani distancimin fizik; kujdesuni për higjenën vetjake dhe vetëizolohuni kur dyshoni se jeni të prekur nga COVID19.

Situata e COVID19 në 24 orët e fundit është si vijon: Janë kryer 2258 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë 123 qytetarë.
Rastet pozitive të konfirmuara janë identifikuar në këto bashki: 32 raste në Tiranë, 9 raste në Fier, 8 raste  në Sarandë,7 raste në Gjirokastër, 5 raste në Durrës, Korçë, Lushnje, 4 raste në Shkodër, Tropojë, Mallakastër, Pogradec, Gramsh, Skrapar, 3 raste në Devoll,  Mirditë, Berat, 2 raste në Krujë, Kavajë, Vlorë, Kamëz,  Patos,1 rast në Kurbin, Elbasan, Kukës, Lezhë, Pukë, Përmet, Peqin, Memaliaj, Vorë.

Në 24 orët e fundit janë shëruar 724 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 107,887 që nga fillimi i epidemisë.

Aktualisht në spitalet COVID në Tiranë dhe tre spitalet rajonale po trajtohen 122 pacientë, 14 në terapi intensive, nga të cilët 3 pacientë janë të intubuar.
Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor 3 qytetarë e kanë humbur betejën me COVID19: 1 qytetar nga Tirana, 1 qytetar nga Berati, 1 qytetar nga Korça, të moshave 65- 84 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime familjarëve të të ndjerëve.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u drejtohet qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes dhe të kontaktojnë për çdo dyshim me mjekun e familjes për të kryer testimin si dhe për ndjekjen dhe trajtimin ambulator në banesë. Telefononi në numri 127 të Urgjencës Kombëtare për çdo emergjencë apo referim në spital.

Statistika (28 Prill 2021)
Raste të reja ditore        123
Të shëruar në 24 orë      724
Të shtruar në spitale      122
Humbje jete në 24 orë   3
Testime ditore                2,258

Testime totale             630,822
Raste pozitive             130,859
Raste të shëruara       107,887
Raste Aktive                 20,586
Humbje jete                  2,386


Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:
Tiranë   16351
Fier      1586
Durrës  467
Shkodër      564
Korçë    459
Gjirokastër   344
Vlorë    244
Elbasan   132
Kukës     171
Dibër    103
Berat       107
Lezhë     58

