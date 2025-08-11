LEXO PA REKLAMA!

Arbana Osmani lë pa fjalë babain me surprizën në dasmën e vëllait

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 12:55
Showbiz

Arbana Osmani lë pa fjalë babain me surprizën në dasmën

Moderatorja e njohur Arbana Osmani ka emocionuar të gjithë, veçanërisht babain e saj, me një surprizë të veçantë gjatë dasmës së vëllait, Sidritit. Ceremonia, e mbushur me të afërm, miq dhe figura të njohura të ekranit si Xhemi Shehu dhe Eno Popi, u kthye në një mbrëmje plot momente të paharrueshme.

Arbana ka treguar në rrjetet sociale se kjo dasmë nuk ishte thjesht një festë për vëllain dhe nusen e tij, por edhe një dhuratë e madhe për të atin. Sipas saj, gjithçka ishte menduar “fiks për qejfin e tij”, me synimin për t’i dhuruar një kujtim që do ta mbante mend gjithë jetën.

Kulmi i mbrëmjes erdhi kur në sallë u shfaq i ftuari special, këngëtari Sinan Hoxha, për të interpretuar këngën “Hajredin Pasha” – kënga e preferuar e babait të Arbanës. Emocionet e tij në atë moment, të shoqëruara nga duartrokitjet dhe kërcimi i të pranishmëve, krijuan një atmosferë unike e të ngrohtë.

Pamjet nga ky moment u bënë virale brenda pak orësh, duke marrë mijëra reagime pozitive. Ndjekësit kanë vlerësuar gjestin e Arbanës si një shembull të dashurisë dhe respektit për familjen, duke theksuar se janë këto kujtime të sinqerta ato që vlejnë më shumë se çdo luks.

