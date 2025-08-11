LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kuçovë/ 59-vjeçari plagos me thikë bashkëshorten

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 12:42
Aktualitet

Kuçovë/ 59-vjeçari plagos me thikë bashkëshorten

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kuçovë arrestuan në flagrancë shtetasin Ll. N., 59 vjeç, banues në Kuçovë, pasi dyshohet se ka dëmtuar me mjet prerës (thikë) bashkëshorten e tij. Ngjarja ndodhi së fundmi dhe policia reagoi menjëherë pas njoftimit për dhunën në familje.

Gruaja e plagosur u dërgua menjëherë në spital, ku po merr kujdes mjekësor të specializuar. Sipas mjekëve, ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën, megjithatë është ende nën mbikëqyrje për shkak të plagëve të shkaktuara nga mjeti prerës.

Policia vijon hetimet për të zbuluar shkakun dhe rrethanat që çuan në këtë akt dhune. Autoritetet theksojnë rëndësinë e denoncimit të menjëhershëm të rasteve të dhunës në familje për parandalimin e ngjarjeve të tilla.

Arrestimi i Ll. N. është bërë në kuadër të reagimit të shpejtë të forcave të rendit, duke garantuar sigurinë e viktimës dhe nisjen e procedurave ligjore ndaj tij. Hetimet do të vazhdojnë për të sqaruar plotësisht ngjarjen dhe për të marrë masat e nevojshme ligjore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion