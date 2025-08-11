Kuçovë/ 59-vjeçari plagos me thikë bashkëshorten
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kuçovë arrestuan në flagrancë shtetasin Ll. N., 59 vjeç, banues në Kuçovë, pasi dyshohet se ka dëmtuar me mjet prerës (thikë) bashkëshorten e tij. Ngjarja ndodhi së fundmi dhe policia reagoi menjëherë pas njoftimit për dhunën në familje.
Gruaja e plagosur u dërgua menjëherë në spital, ku po merr kujdes mjekësor të specializuar. Sipas mjekëve, ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën, megjithatë është ende nën mbikëqyrje për shkak të plagëve të shkaktuara nga mjeti prerës.
Policia vijon hetimet për të zbuluar shkakun dhe rrethanat që çuan në këtë akt dhune. Autoritetet theksojnë rëndësinë e denoncimit të menjëhershëm të rasteve të dhunës në familje për parandalimin e ngjarjeve të tilla.
Arrestimi i Ll. N. është bërë në kuadër të reagimit të shpejtë të forcave të rendit, duke garantuar sigurinë e viktimës dhe nisjen e procedurave ligjore ndaj tij. Hetimet do të vazhdojnë për të sqaruar plotësisht ngjarjen dhe për të marrë masat e nevojshme ligjore.