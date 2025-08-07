LEXO PA REKLAMA!

Ana Lika zbulon për herë të parë portretin e ëmbël të vajzës së saj, Marvel

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 12:00
Showbiz

Aktorja Ana Lika ka ndarë për herë të parë portretin e vajzës së saj, Marvel, në rrjetet sociale. Me rastin e 6-mujorit të lindjes, Ana ka postuar një foto ku shihet duke përqafuar vogëlushen, e veshur me një fustan të bardhë me zemra të kuqe.

“Mrekullia ime Marvel. Ti sot bën 6 muajshe dhe unë nuk e di se sa shpejt kanë kaluar këto muaj. Nuk ngopem me buzëqeshjen tënde (dhe tulet e tua). Faleminderit që më dhe emrin ‘mami’,” shkruan ajo në përshkrim.

Në fund të postimit, aktorja shton: “Më fal që të nxori mami me fytyrë në Insta, se e di që e ke qef privatësinë.”

