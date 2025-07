Amber tallet me Gjestin: “Kush është ky, Frederik Ndoci?”

Në një intervistë televizive, Amber Candy, ish-banorja e “Big Brother VIP 4”, ka folur hapur për jetën e saj pas daljes nga shtëpia e famshme, planet e karrierës dhe marrëdhëniet me ish-banorët.

Në momentin kur në ekran u shfaq fotografia e Gjestit, këngëtarit dhe fituesit të “Big Brother VIP Albania 4”, Amber nuk nguroi të tallej duke pyetur me shaka:

“Kush është ky, Frederik Ndoci?”

Ronaldo: “Ky është Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti. Këngëtar dhe fitues i ‘Big Brother VIP Albania 4’. Pse Frederik Ndoci?”

Amber: “Po, ngaqë është këngëtar dhe e ngatërrova.”

Ronaldo: “Nuk besoj se e the për ofendim, sepse Frederik Ndoci është emër i madh i muzikës shqiptare.”

Amber: “Pse duhet ta them për ofendim? Frederiku hyn tek këngëtarët me zë brilant shqiptarë. Kështu që është kompliment, jo ofendim. Por e ngatërrova.”

Ronaldo: “Ngjan me Frederikun?”

Amber: “Pak, po.” (qesh)