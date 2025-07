Arrestohet 39-vjeçari i dënuar në Itali për pjesëmarrje në organizatë kriminale që trafikonte drogë

Një tjetër person i shpallur në kërkim ndërkombëtar bie në prangat e Policisë së Shtetit. Fatjan Stafa, 39 vjeç, banues në fshatin Pjezë të Durrësit, është arrestuar në fshatin Hardhisht të Shijakut, si rezultat i një operacioni të mirëorganizuar nga strukturat e Forcës së Posaçme Operacionale në bashkëpunim me DVP Durrës.

Operacioni i koduar “Operacionalja 57” u finalizua pas hetimeve dhe ndjekjes së vazhdueshme të autoriteteve shqiptare, të cilat kishin marrë informacion nga Interpol Roma për vendndodhjen e të kërkuarit.

Sipas njoftimit zyrtar, Stafa ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, pasi Gjykata e Apelit e Firences e kishte dënuar me 7 vjet, 7 muaj e 12 ditë burgim për pjesëmarrje në një organizatë kriminale që merrej me trafikimin e lëndëve narkotike.

Ndaj tij është lëshuar urdhër-arrest ndërkombëtar dhe tashmë pritet që të procedohet me ekstradimin drejt Italisë, ku do të vuajë dënimin e dhënë nga drejtësia italiane.

Policia e Shtetit thekson se operacionet për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar do të vijojnë me intensitet të lartë, në kuadër të bashkëpunimit me agjencitë ligjzbatuese ndërkombëtare.