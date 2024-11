Aktori që “rreh” shqiptarët, Liam Neeson jep lajmin e hidhur për fansat

Aktori i njohur botëror Liam Neeson ka njoftuar se do të tërhiqet nga aktrimi në vitin 2025, duke mbyllur kështu një karrierë të shquar që ka zgjatur për dekada. Vendimi i Neeson për t’u larguar nga skena e kinemasë vjen pas viteve të suksesshme në role të ndryshme, por për shqiptarët ai do të mbahet mend veçanërisht për rolin e tij në serinë e filmave "Taken".

Në këto filma, Neeson portretizoi një baba të vendosur që përballet me rrëmbyesit shqiptarë nga Tropoja, të cilët përpiqen të trafikojnë vajzën e tij. Ky rol krijoi një lidhje të veçantë midis aktorit dhe shqiptarëve, ndonëse në mënyrë kontroverse, pasi portretizimi i shqiptarëve në film u kritikua për përhapjen e stereotipeve. Kjo madje nxiti një fushatë të titulluar "Taken by Albania", që synonte të ndryshonte perceptimin dhe ta ftonte Neesonin të vizitonte Shqipërinë për të parë anën e bukur dhe mikpritëse të vendit.

Me vendimin për të hequr dorë nga aktrimi, Liam Neeson do të lërë pas një trashëgimi të madhe në industrinë e filmit, ndërsa për shqiptarët do të mbetet i lidhur përmes rolit të tij ikonik në "Taken".