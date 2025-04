"A do vish me mua"/ Parashqevi Simaku rikthehet në skenën muzikore pas një dekade mungesë!

Këngëtarja Parashqevi Simaku ka risjellë një këngë të krijuar mbi një dekadë më parë, të titulluar "Dashuria".

“A do të vish me mua, se të dua”, është një nga vargjet, teksa tregohet një pjesë nga videoklipi përmes një videoje të shkurtër, të publikuar në rrjetet sociale Elton Ilirjani, personi që e strehoi në New York.

Parashqevi e cila jetonte e pastrehë në Neë Jork tronditi opinionin publik shqiptar, muaj më parë në një video të publikuar nga një televizion amerikan, teksa merrte ndihma sociale.

Ajo u ndihmua nga shqiptarë që jetojnë në Amerikë, ndërsa tashmë i është rikthyer sërish muzikës duke sjell këngë të reja