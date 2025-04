Bisedimet Trump-Putin, reagon Volodymyr Zelensky: Nuk bëhen lojëra me Luftën!

Presidenti Donald Trump thotë se SHBA kishte diskutime të mira dhe produktive me Putinin dhe i kërkoi presidentit rus t'u kursejë jetën mijëra trupave ukrainase.

Rusia thotë se ka optimizëm për një marrëveshje armëpushimi me Ukrainën, por ka shumë punë përpara për të bërë. Volodymyr Zelensky thotë se Ukraina nuk dëshiron të luajë lojëra me luftë, duke shtuar Putini nuk mund të dalë nga kjo luftë, sepse kjo nuk do ta linte atë pa asgjë.

Diku tjetër, Rusia thotë se po vazhdon të rimarrë pjesë të rajonit të saj Kursk, të cilin Ukraina e pushtoi vitin e kaluar.

Ndërsa Presidenti Zelensky pak më parë akuzoi Putinin për zvarritje të procesit të armëpushimit. Në përditësimet e mëtejshme në X, presidenti ukrainas thotë se ka mirëkuptim të fortë midis Ukrainës dhe partnerëve të saj evropianë. Duke iu referuar bisedimeve në fillim të kësaj jave mes SHBA-së dhe Ukrainës në Arabinë Saudite, Zelensky shkruan se kur dëgjoi për herë të parë propozimin e SHBA-së për një armëpushim të menjëhershëm në terren, ra dakord "menjëherë".

Ai më tej akuzon Putinin se gënjen për atë që po ndodh në fushën e betejës, numrin e viktimave dhe gjendjen e ekonomisë ruse.

"Putini nuk mund të largohet nga kjo luftë, sepse kjo nuk do ta linte atë pa asgjë," thotë ai, ndërsa shtyn që ata që mund të shtojnë presion ndaj Rusisë për ta bërë këtë.

Si Rusia ashtu edhe Ukraina raportuan sulme të reja me dron të armikut vonë të enjten dhe gjatë natës me disa të plagosur në Kharkiv dhe një objekt nafte të goditur në jug të Rusisë.