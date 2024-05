A beson tek romanca Heidi-Romeo? Roza Lati: Kam parë detaje që..., ai djalë çdo mëngjes….

Roza Lati u eliminua mbrëmjen e djeshme nga Big Brother VIP.

E ftuar në “Fun Club”, ajo u pyet nga opinionistët se a beson tek romanca e çiftit Heidi-Romeo.

Ish-banorja tha se e beson këtë marrëdhënie të tyre, por më shumë nga ana e Romeos, sepse sipas saj ai e vëzhgonte shpesh Heidin dhe i kushtonte asaj vëmendje.

“Nuk do them 5, por do them 7 sepse i jap më shumë kredite Romeos. Unë e kisha krevatin tim 4 muaj paralel, dhe ai djalë çdo mëngjes çohej dhe hidhte sytë nga Heidi.

Kam parë detaje që mbase syri i teleshikuesit nuk i kanë parë. E kam përjetuar shumë dasmën dhe emocionin e tij”, tha Roza.

Prime-n e djeshëm doli edhe Erjola nga shtëpia. Shumë pak banorë kanë ngelur në shtëpi, ndërsa pak ditë na ndajnë nga finalja e madhe.

Romeo është zgjedhur tashmë finalisti i parë, ndërsa një televotim është hapur mes Julit dhe Meritonit, se kë doni të dërgoni në finale.