“ Boh, na dëgjuan!”, harroi që ishin kamerat, çfarë porosie i dha djali Julit?

Pas surprizës së bukur, ku takoi vajzën e tij Reinën, Julian Deda u surprizua kur mes banorëve gjeti djalin e tij, Mateon.

Aktori i dashur për publikun u shpreh tejet i emocionuar për takimin me të birin.

“Zemra e babait a ke nejt pa gjumë. Flini para meje se unë këtë muhabet kam. Me regjimin si je. Të do babi shumë dhe ki kujdes për gocën. E keni mërzit mamin?”, u shpreh Juli.

E teksa aktori po e përcillte të birin për te dera e kuqe, djali i la një porosi.

“Je duke i lënë të tjerët shumë me fol, mos i le të tjerët shumë me fol”, ishte porosia e Mateos para se të përshëndetej me Julin.

E teksa ndërhyri Ledion Liço duke qeshur, Mateo shton: “Na dëgjuan?”.