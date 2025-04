Zelensky thotë se 155 shtetas kinezë luftojnë për Rusinë në Ukrainë

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky thotë se të paktën 155 shtetas kinezë po luftojnë për Rusinë në luftë. Komentet e tij vijnë pasi dy luftëtarë kinezë u kapën në fillim të kësaj jave, duke shënuar akuzën e parë zyrtare të Kievit se Kina po furnizonte Rusinë me fuqi punëtore, raporton BBC.

Duke folur me gazetarët të mërkurën, Zelensky përsëriti pretendimin e tij se ka “shumë më shumë” shtetas kinezë të përfshirë në konflikt, bazuar në informacionin e mbledhur nga qeveria e tij.

Kina ka mohuar më parë se qytetarët e saj po luftojnë për Rusinë, duke thënë se pretendimi “nuk ka bazë në fakte”.

Pekini ende nuk i është përgjigjur deklaratës së fundit të Zelensky.

Të mërkurën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lin Jian tha se ata ishin ende “duke verifikuar situatën përkatëse me Ukrainën”.

“Më lejoni të theksoj se qeveria kineze u kërkon gjithmonë shtetasve kinezë të qëndrojnë larg zonave të konfliktit të armatosur, të shmangin çdo formë të përfshirjes në konflikt të armatosur dhe në veçanti të shmangin pjesëmarrjen në operacionet ushtarake të ndonjë pale”, tha Lin Jian.

Disa orë më vonë, Zelensky dyfishoi pretendimet e tij, duke thënë se “çështja kineze është serioze”.

“Janë 155 persona me mbiemra, me të dhëna pasaporte, 155 shtetas kinezë që po luftojnë kundër ukrainasve në territorin e Ukrainës,” tha ai, sipas komenteve të raportuara nga Interfax.

Ai shtoi se Rusia po rekrutonte shtetas kinezë në mediat sociale dhe se “Pekini zyrtar e di për këtë”.

Sipas Zelenskyt, rekrutët e dyshuar marrin trajnime në Moskë përpara se të dërgohen në fushën e betejës në Ukrainë, si dhe dokumente migracioni dhe pagesa.

Në fillim të kësaj jave, ai tha se forcat e tij kishin luftuar kundër gjashtë ushtarëve kinezë në rajonin lindor të Donetskut të Ukrainës dhe kishin marrë dy robër. Rusia nuk pranoi të komentojë këtë zbulim.

Udhëheqësi ukrainas tha se “përfshirja e Rusisë e Kinës, së bashku me vendet e tjera, drejtpërdrejt apo tërthorazi, në këtë luftë në Evropë është një sinjal i qartë se Putini synon të bëjë gjithçka, përveç përfundimit të luftës”.

Shtetet e Bashkuara i kanë quajtur raportet “shqetësuese”.

Ukraina në të kaluarën ka vënë në pikëpyetje qëndrimin e deklaruar neutral të Kinës. Zelensky pretendoi më parë se Pekini furnizon me “elemente që janë pjesë e armatimit të Rusisë” dhe bëri thirrje që vendi të mbajë një pozicion “konsistent”.

Kina është akuzuar nga SHBA se ka ndihmuar Rusinë të prodhojë më shumë municione, automjete të blinduara dhe raketa.

Ndërsa Pekini dhe Moska janë aleatë të ngushtë politik dhe ekonomik, Kina është përpjekur të paraqitet si një palë neutrale në konflikt dhe ka mohuar vazhdimisht furnizimin e Rusisë me pajisje ushtarake.

Ajo mbron tregtinë e saj me Moskën duke thënë se nuk po shet armë vdekjeprurëse dhe “trajton me maturi eksportin e artikujve me përdorim të dyfishtë në përputhje me ligjet dhe rregulloret”.

Akuzat për ushtarët kinezë që luftojnë për Rusinë pasojnë kapjen nga Ukraina të dy ushtarëve të plagosur të Koresë së Veriut në rajonin Kursk të Rusisë./