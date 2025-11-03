Zbulohet marrëveshja e koalicionit të djathtë për 11 majin, ja sa lekë kanë shpenzuar PD dhe aleatët në fushatë
Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 16:35
Politikë
Zbulohet marrëveshja e koalicionit të djathtë për zgjedhjet e 11 majit.
Top Channel ka siguruar informacionet se sa lekë kanë shpenzuar PD dhe aleatët e saj në fushatë.
Pesë subjektet politike të koalicionit kanë deklaruar këto shuma:
Partia e Lirisë: 15,000,000 lekë
Partia Republikane: 5,000,000 lekë
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut: 5,000,000 lekë
Partia Agrare Ambientaliste: 5,000,000 lekë
Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet: 5,000,000 lekë