Zbulohet marrëveshja e koalicionit të djathtë për 11 majin, ja sa lekë kanë shpenzuar PD dhe aleatët në fushatë

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 16:35
Politikë

Zbulohet marrëveshja e koalicionit të djathtë për 11 majin,

Zbulohet marrëveshja e koalicionit të djathtë për zgjedhjet e 11 majit.

Top Channel ka siguruar informacionet se sa lekë kanë shpenzuar PD dhe aleatët e saj në fushatë.

Pesë subjektet politike të koalicionit kanë deklaruar këto shuma:

Partia e Lirisë: 15,000,000 lekë

Partia Republikane: 5,000,000 lekë

Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut: 5,000,000 lekë

Partia Agrare Ambientaliste: 5,000,000 lekë

Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet: 5,000,000 lekë

 

